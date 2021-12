Leute : Wiedersehen mit Harry, Ron und Hermine

Sie waren zwischen 11 und 13 Jahren alt, als sie im ersten Harry-Potter-Film mitspielten. Inzwischen sind Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson längst erwachsen. In acht Harry-Potter-Filmen kämpften sie als Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger gegen Lord Voldemort.

Im nächsten Jahr gibt es nun ein Wiedersehen! Mit einem Special wird das 20-jährige Jubiläum gefeiert. Vor etwa 20 Jahren war der erste Film in die Kinos gekommen. In Deutschland ist die Rückkehr nach Hogwarts im Januar bei Sky und Sky Ticket zu sehen. Gezeigt wird ein Blick hinter die Kulissen der Filme. In Interviews und Gesprächen erzählen die Sch...

