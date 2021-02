Tiere : Wildkatzen am Schwanz erkennen

Viele Millionen Hauskatzen leben in Deutschland. Man sieht also oft welche. Echte Wildkatzen dagegen sind richtig selten. Nur einige Tausend dieser Tiere leben bei uns in Wäldern, und sie sind sehr scheu. Selbst Fachleute vom Naturschutz entdecken meist nur Spuren von ihnen. Sie stellen zum Beispiel Lockstöcke auf, an denen sich Katzen reiben und Haare hinterlassen.

Dazu kommt: Europäische Wildkatzen sind nicht so leicht von Hauskatzen zu unterscheiden. Dabei sind es sogar unterschiedliche Arten! Der Trick ist: auf den Schwanz achten. Denn der wirkt bei den Wildkatzen dicker, hatte weniger Ringel und endet stumpf mi...

