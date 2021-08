Wetter : Wusstest du, dass ...? - Die Tage mit dem Hund

Wusstest du, dass die Tage zwischen dem 23. Juli bis 23. August auch Hundstage genannt werden? In diesen Tagen kann es häufig heiß werden. Ihren Namen bekamen die Hundstage schon vor rund 2000 Jahren im antiken Griechenland. Die Menschen nannten sie so, weil in diesem Zeitraum ein bestimmtes Sternbild am Himmel auftauchte: der Große Hund. Heute sieht man dieses Sternbild erst etwas später. Der Name ist jedoch geblieben.

In diesem Jahr waren die Hundstage bisher allerdings nicht besonders heiß. Erstmal ändert sich daran auch nichts, sagen Wetter-Fachleute. Sie erwarten in den kommenden Tagen meist nur 18 bis 24 Grad Celsius. «Hitze über 30 Grad liegt in weiter Ferne», sagte einer von ihnen....

