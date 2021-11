Wusstest du, das Gletscher kalben können? Sie bekommen dann natürlich keine kleine Kuh oder einen kleinen Stier. Kalben sagt man bei Gletschern, wenn von ihnen große Eisschollen abbrechen und ins Wasser rutschen.

Besonders gut beobachten kann man das beim Perito-Moreno-Gletscher. Dieser liegt im Land Argentinien in Südamerika. Gletscher in den Bergen liegen normalerweise sehr weit oben. Deswegen sind sie schwer erreichbar. Das ist dort in Argentinien anders. Dort kommen die Gletscher fast bis runter in die Ebene. Der Perito-Moreno-Gletscher liegt an einem groß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.