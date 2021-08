Wetter : Wusstest du, dass ...? - Hagelflieger im Einsatz

Wusstest du, dass besondere Flugzeuge gegen Unwetter wie Hagel im Einsatz sind? Heftige Gewitter können durch Hagel und Hochwasser etwa großen Schaden anrichten. Forschende überlegen deshalb, was man dagegen tun kann.

Eine Idee ist es, Gewitterwolken sozusagen zu impfen. Das geht so: Ein Pilot fliegt mit einem speziellen Flugzeug in eine Gewitterwolke hinein. Das ist ein sogenannter Hagelflieger. Der verbrennt in der Wolke chemische Stoffe miteinander. Das soll dazu führen, dass der Niederschlag nicht als Hagel, sondern in Form von Regen auf die Erde fällt. Diese T...

