Olympia : Wusstest du, dass...? - Spiegel statt Streichhölzer

Wusstest du, dass man eine Fackel ganz ohne Streichhölzer oder Feuerzeug entzünden kann? Das geht zum Beispiel mit einem Spiegel und Sonnenstrahlen. Die Sonnenstrahlen werden in einer Spiegel-Schale eingefangen und von dem Spiegel so reflektiert, dass sie an einem Punkt aufeinandertreffen. Hält man eine Fackel an diesen heißen Punkt, entzündet sie sich.

So Feuer zu machen, hat in Griechenland Tradition. Denn dort wurden vor langer Zeit die ersten Olympischen Spiele ausgetragen. Bevor neue Olympische Spiele anstehen, entzündet eine als griechische Priesterin verkleidete Frau auf diese Weise das olympische Feuer. Von Griechenland wird es dann in das Land gebracht, in dem die Olympischen Spiele stattfind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.