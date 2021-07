Museen : Wusstest du, dass ...? - Tierisch viel Leben im Korallenriff

Wusstest du, dass etwa ein Drittel der im Meer lebenden Tiere in Korallenriffen zu Hause ist? Gleichzeitig besteht aber nur ein winziger Teil des Ozeanbodens aus solchen Riffen. In diesem Lebensraum tummelt sich also viel Leben, erzählt Katrin Böhning-Gaese. Sie arbeitet im Senckenberg Museum in der Stadt Frankfurt.

Am Freitag eröffnet dort die neue Ausstellung «Korallenriff». Besucher sehen die Vielfalt dieses Lebensraums, ohne auf den Meeresboden hinabzutauchen. Dazu wurde ein großes Modell von einem Korallenriff aufwendig gebaut. Die Fische, Schildkröten, Oktopusse, Muscheln, Seepferdchen, Haie und Korallen sehen alle täuschend echt aus. Außerdem kann man eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.