Tiere : Wusstest du, dass ...? - Wölfe können bellen

Wusstest du, dass auch Wölfe bellen können? Sie machen es aber nicht so oft wie Hunde. Ganz selten nur bellen sie ein einzelnes «Wuff». Wölfe und Hunde sind eng miteinander verwandt. So kommt es, dass auch Hunde jaulen können.

Wölfe benutzen das Jaulen, um mit anderen Wölfen in Kontakt zu treten, die weit entfernt sind. Sie verabreden sich so zum Beispiel zum Jagen. Oder sie machen fremden Wölfen klar, was ihr Gebiet ist. Wenn Wölfe sich in ihrem Rudel verständigen wollen, jaulen sie nicht. Dann benutzen sie Körpersprache. Sie können zum Beispiel ganz verschiedene Gesichtsa...

