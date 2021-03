Tiere : Yuna mit den schwarzen Tupfen

Yuna hat schwarze Tupfen auf ihrem goldgelben Fell. Klar, sie ist ja auch ein Jaguar und die sehen so aus. Yuna lebt im Zoo der Stadt Rostock, dort kam sie im August zur Welt.

In freier Natur leben Jaguare in Amerika, vor allem in Mittel- und Südamerika. Sie sind die größten Raubkatzen, die es dort gibt. Jaguare sehen übrigens Leoparden ähnlich, die in Afrika und Asien leben. Bei beiden kommt es vor, dass es Tiere mit schwarzem Fell gibt. Die nennt man dann auch Panther....

