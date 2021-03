Gesundheit : Zählen, testen, impfen

Schulen wieder geöffnet, einkaufen mit Termin: Vor Kurzem hofften noch viele, dass es in der Corona-Krise langsam besser wird. Nun steigen die Zahlen wieder.

Seit Monaten beobachten Menschen in Deutschland, wie die Zahlen rauf und runter gehen. Mal stecken sich sehr viele Leute mit dem Coronavirus an. Dann gehen die Ansteckungen wieder zurück. Am Montag sprechen Politikerinnen und Politiker wieder über die momentanen Corona-Regeln. Dabei geht es um steigende Zahlen, aber auch ums Testen und Impfen. Zählen:...

