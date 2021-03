Sport : Zehn Mal den Berg hinauf

In der Welt herumreisen ist gerade nicht so einfach möglich. Zwei Ski-Bergsteiger aus dem Bundesland Bayern wollten aber trotzdem eine besondere sportliche Herausforderung meistern.

Doch weil die wirklich hohen Berge nicht in Deutschland stehen, hatten die Brüder Alex und Alois Kunz aus Aschau im Chiemgau eine Idee: Sie bestiegen mit Skiern einfach zehn Mal hintereinander die Kampenwand. Das ist ein Berggipfel in den Alpen. Insgesamt brauchten die beiden Ski-Bergsteiger für ihre Aktion am Dienstag rund 14 Stunden....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.