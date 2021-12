Fotografie : Zeit im Foto verlängern

Ein Blinzeln dauert nur einen superkurzen Moment. Diese Zeit reicht einer Kamera aber locker aus, um ein gutes Foto zu machen. Es entsteht, weil in diesem Moment Licht auf den Sensor im Fotoapparat trifft. Auf dem Bild lassen sich dann in der Regel alle Einzelheiten gut erkennen.

Um ein Foto ungewöhnlicher zu machen, nutzen Fotografinnen und Fotografen manchmal einen Trick: Sie lassen länger Licht in die Kamera hinein. Statt nur einen Teil von einer Sekunde sind es dann zum Beispiel mehrere Sekunden oder gar Minuten. So etwas bietet sich vor allem an, wenn es dunkel ist. Die Fotos sind dann häufig heller als in echt. Aber vor ...

