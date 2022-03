Kindernachrichten-welt-des-wissens : Zeitreise in die Kälte

Wir reisen zurück in der Zeit: 15 000 Jahre, 25 000 Jahre, sogar 40 000! Dafür sollte man sich unbedingt warm anziehen. Es geht in die Eiszeit. Oder wenigstens in eine Ausstellung, die zeigt, wie unsere Welt damals aussah.

„Es ist eine außergewöhnliche und überraschende Zeitreise in eine Welt, in der Löwen, Mammuts, Nashörner, Hyänen und Büffel in Deutschland heimisch waren.“ So beschreibt es einer der Macher der Ausstellung. Zu sehen ist sie ab Freitag in der bayerischen Stadt Rosenheim. Wer Appetit auf etwas Ungewöhnliches hat, findet dort sogar Rezepte von damals. Auc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.