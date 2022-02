Geschichte : Zeitreise mit Badeanzügen

Pack die Badesachen ein! Das sagten die Menschen früher und das sagen sie auch heute noch, wenn es zum Beispiel an den See oder ans Meer geht. Allerdings haben sich die Badesachen mit der Zeit verändert. Badeanzüge bestanden zum Beispiel früher aus viel mehr Stoff. Und auch bei der Bademode gibt es Trends. So ist sie mal einfarbig, mal bunt gemustert oder hat einen speziellen Schnitt.

Ein Mann auf der Ostsee-Insel Usedom sammelt Bademode, die aus vergangenen Zeiten stammt. 500 Stücke besitzt er schon! Zusammen mit anderen Sammlern plant er nun eine Ausstellung auf der Insel. Usedom ist bekannt ist für die Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin. Auch in vergangenen Jahrhunderten reisten Badegäste gerne dorthin....

