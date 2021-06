Bildung : Zeugnis auf dem Computer

Stell dir vor, du ziehst von einer Stadt in eine andere um. Die neue Schule will wissen, welche Noten du hattest. Bisher gab es dafür ein Papierzeugnis zum Vorzeigen. Doch das könnte sich in einigen Jahren ändern. Bald soll das digitale Zeugnis kommen.

Derzeit werden etwa im Bundesland Nordrhein-Westfalen schon die ersten digitalen Abiturzeugnisse ausgestellt. Die Schülerinnen und Schüler bekommen dort zum einen ein Papierzeugnis, aber auch einen Zugang zu einer gesicherten und verschlüsselten Computer-Datei. Diese können sie zum Beispiel für eine Bewerbung per E-Mail verschicken. Hinter dem Ganzen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.