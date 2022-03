Ukraine-Krieg : Zoe Wees, Joris und noch mehr Stars singen für den Frieden

Sie wollen ein Zeichen setzen gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine: Am Sonntag kommen viele Promis zum Konzert „Sound of Peace“ in Berlin. Wer nohc dabei ist, liest du hier.

Die Sängerin Zoe Wees wird auf der Bühne stehen, Sarah Connor und Joris, die Bands Silbermond und Revolverheld und viele weitere. Was sich anhört wie ein Konzert, ist keines. Es ist eine Friedenskundgebung. Bei der Veranstaltung mit dem Namen „Sound of Peace“ (Klang des Friedens) treten am Sonntag zahlreiche Musikerinnen und Musiker in der Hauptstadt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.