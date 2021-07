Schulen : Zu wenige Kinder

15 Kinder, eine Lehrerin und eine Direktorin: Für eine ganze Grundschule ist das ziemlich wenig. An einer Grundschule im Oberharz im Bundesland Niedersachsen war das so. Nun wird die Schule geschlossen.

Wie dieser Grundschule geht es auch anderen Schulen in Deutschland. Sie haben so wenige Kinder, dass sie nach den Sommerferien für immer schließen. Die Schülerinnen und Schüler werden dann zum Beispiel auf andere Schulen verteilt. Die Kinder der Grundschule in Niedersachsen mussten schon in diesem Schuljahr woanders unterrichtet werden. Denn auch ihre...

