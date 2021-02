Natur : Zurück im alten Nest

Er heißt Fridolin und wird jedes Jahr von Tier-Freunden gespannt erwartet. Nun ist der Storch aus dem Bundesland Niedersachsen wieder aufgetaucht. «Fridolin ist am Dienstag wieder auf seinem Nest auf unserem Schornstein gelandet», sagte eine Umwelt-Schützerin am Donnerstag.

In dem Nest verbringt Fridolin seit vielen Jahren den Frühling. Denn Störche sind nesttreue Vögel. Kurz vor Beginn des Frühlings kehren die Tiere aus ihren warmen Winterquartieren im Süden zurück zu uns. Dabei steuern sie das Nest an, in dem sie schon ma...

