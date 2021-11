Auszeichnungen : Zwei Brüder kämpfen gegen Müll und Luftverschmutzung

Diesen Preis hat auch schon Greta Thunberg gewonnen. Es geht um den Kinderfriedenspreis. Nun haben ihn die beiden Brüder Nav und Vihaan Agarwal aus dem Land Indien in Asien bekommen. Sie sind heute 14 und 17 Jahre alt.

Vor einiger Zeit war Vihaan an Asthma erkrankt. Bei dieser Krankheit reagiert der Körper oft stark auf bestimmte Stoffe in der Luft. Den Betroffenen fällt dann zum Beispiel das Atmen schwer. Nav und Vihaan fingen daraufhin an, sich gegen Luftverschmutzung einzusetzen. Dabei ging es auch um Müll. Beides ist in Indien ein Problem. Die Brüder wurden dami...

