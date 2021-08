Sport : Zwischen Burg und Kirche balancieren

Sie balancierten hoch über dem Marktplatz oder über Felsschluchten: In der Stadt Hohnstein im Bundesland Sachsen haben am Wochenende Highliner gezeigt, was sie können. Die Highline (gesprochen: hailein) ist ein Band, das hoch über der Erde gespannt wird, um darauf zu balancieren.

Weil das in einer solchen Höhe sehr gefährlich ist, sind die Sportlerinnen und Sportler dabei gesichert. Sie tragen einen Gurt und sind über ein Seil mit der Highline verbunden. Wer den Sportlern zuschaut, zittert dennoch ganz schön mit!...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.