Konzerthaus : 150 Jahre Royal Albert Hall in London

„Ein seltsamer, gewaltiger Ort“: Die Royal Albert Hall flößt Besuchern wie Künstlern Ehrfurcht ein. Architektonisch ein Meisterwerk, lässt sich die Halle nicht auf eine Kunstrichtung festlegen.

London | Es gibt wohl nicht viele Namen, bei denen Künstlern wie Besuchern schon vorab die Vorfreude wie ein Schauer über den Rücken läuft. Die Carnegie Hall in New York, Musikverein Wien - und die Royal Albert Hall. Dabei sticht die 1871 eröffnete Halle in London noch einmal heraus, denn die Bandbreite der Konzerte und Events sucht ihresgleichen. „Es gibt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.