US-Schriftstellerin : „A Star is Born“-Autorin Joan Didion stirbt im Alter von 87 Jahren

Jahrzehntelang hat die Autorin Joan Didion das Leben an der US-Westküste beschrieben – ihr bekanntestes Buch wurde "Das Jahr des magischen Denkens". Am Donnerstag starb die Schriftstellerin in New York.

New York | Die US-amerikanische Autorin Joan Didion ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 87 Jahren in New York an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung, wie ihr Verlag Knopf Doubleday der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Didion hatte sich in den 1960er und 1970er Jahren als Journalistin und mit Romanen über das Leben und die Hippie-Kultur in Kali...

