Jahrestag des Anschlags : „Eine Nacht und ihre Folgen“: ARD zeigt bewegenden Film zu Hanau-Attentat

Die ARD lässt in einer Dokumentation Betroffene des Terroranschlags in Hanau von ihrem Kampf um Aufmerksamkeit erzählen.

Hamburg | Am Freitag jährt sich zum ersten Mal der rechtsextreme Anschlag von Hanau. In der Nacht des 19. Februar 2020 erschoss ein Attentäter neun Menschen, bevor er seine Mutter und sich selbst tötete. Der Hessische Rundfunk (hr) zeigt am Freitag die Dokumentat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.