Rekordpreis : Altes Gebetsbuch aus Deutschland in USA versteigert

Das Interesse war groß an dem 700 Jahre alten Gebetsbuch aus dem heutigen Bayern. Nach einem Bieterwettstreit wurde es weit über dem Schätzpreis versteigert.

New York | Ein hebräisches Gebetsbuch, das vor rund 700 Jahren im heutigen Bayern entstand, ist in New York für rund 8,3 Millionen Dollar (etwa 7 Millionen Euro) versteigert worden. Das sei mehr als je zuvor bei einer Versteigerung für ein hebräisches Manuskript bezahlt worden sei, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag (Ortszeit) mit. Zuvor war das...

