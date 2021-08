Amazon nennt Starttermin : Erster Blick auf die neue Serie aus dem „Herr der Ringe“-Universum

Fantasy-Fans dürfen sich freuen: Amazon hat den Start der "Herr der Ringe"-Serie für September 2022 angekündigt. Einen Titel gibt es noch nicht – dafür aber ein offizielles Foto aus der ersten Folge.

Los Angeles | Die erste Staffel der 2017 angekündigten Amazon-Serie, die in J.R.R. Tolkiens "Herr der Ringe"-Universum spielt, soll am 2. September 2022 veröffentlicht werden. Wie der US-Versand- und Streamingdienst Amazon mitteilte, wurden die Dreharbeiten in Neuseeland am Montag abgeschlossen. Die einzelnen Episoden der bislang namenlosen Serie sollen im wöchentl...

