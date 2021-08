Mysteriöser Streetart-Künstler : Neue Kunstwerke: Banksy bekennt sich zu Arbeiten an englischer Küste

Ein tanzendes Paar über einer Bushaltestelle, ein kleiner Junge beim Sandburg-Bauen und eine Reihe von Einsiedlerkrebsen: Der mysteriöse Streetart-Künstler Banksy hat an der englischen Nordseeküste zugeschlagen.

Great Yarmouth | Der mysteriöse britische Streetart-Künstler Banksy hat sich zu einer ganzen Reihe von kürzlich aufgetauchten Werken an der englischen Nordseeküste bekannt. In den vergangenen Tagen waren in Städten wie Great Yarmouth, Gorleston und Cromer Wandgemälde aufgetaucht, die dem Stil des Künstlers entsprachen. Darunter waren ein tanzendes Paar über einer Bush...

