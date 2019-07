"Le Gateau Chocolat" : Bayreuther Zuschauer buhen Drag-Queen aus – "Elende Schande"

View this post on Instagram

First day of school; Tannhauser, Wagner. Bayreuth. Giving unadulterated Le Gateau Chocolat in the Wagner Mecca. What a thing. The spirit of Jessye Norman walks with me. âœThe Masterâ™s tools will never dismantle the masterâ™s houseâ - Audre Lorde. . . . . . . . . #summer #drama #drag #love #like #likeforlikes #gay #queer #pride #smile #happy #sun #glamour #beautiful #cute #win #black #blackgirlmagic #opera #europe #makeup #mua #instagood #instadaily #picoftheday #photooftheday #amazing #proud