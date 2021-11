Pandemie : Berliner Kulturleben bereitet sich auf 2G-Regel vor

Ein negativer Schnelltest reicht in der hauptstadt ab Montag nicht mehr aus, um beispielsweise das Humboldt Forum zu besuchen. Am Eingang wird kontrolliert.

Berlin | Im Berliner Kulturleben gilt ab Montag die 2G-Regel. An vielen Orten haben dann nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt, ein negativer Schnelltest reicht nicht mehr aus. Nun muss beispielsweise das Hygienekonzept im Humboldt Forum - dem neuen Kulturzentrum an der Spree - angepasst werden. Bisher galt in Berliner Museen Maskenpflicht und Abstand, es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.