Festspiele : „Blutkünstler“ Hermann Nitsch in Bayreuth

Es ist eine spannende Kombination: „Blutkünstler“ Hermann Nitsch und die Bayreuther Festspiele. In diesem Jahr inszeniert er dort die „Walküre“ - obwohl er eigentlich keine fremden Werke mehr inszenieren wollte.

Bayreuth | Der österreichische Künstler Hermann Nitsch (82) ist bekannt für Aktionen, in denen er Tiere ausweidet und Menschen mit Blut beschmiert. Jetzt arbeitet er an einem Ort, für den er eigentlich eine Art Gegenentwurf geschaffen hatte. In diesem Jahr untermalen seine Schüttbilder die Wagner-Oper „Walküre“ bei den Bayreuther Festspielen. Im Interview der De...

