Mit 77 Jahren : Brasilianischer Pianist Nelson Freire gestorben

Er zählte zu den bedeutensten klassischen Piansisten weltweit, und spielte mit vielen renommierten Orchestern. Jetzt ist der Brasilianer Nelson Freire gestorben.

Boa Esperança | Der brasilianische Pianist Nelson Freire ist im Alter von 77 Jahren in Rio de Janeiro gestorben. Das berichteten brasilianische Medien wie die Zeitung „Folha de S. Paulo“ unter Berufung auf seine Agentin am Montag. Das Außenministerium in Brasília schrieb am Abend, dass es die Nachricht schweren Herzens aufgenommen habe. Die Ursache für den Tod des...

