Oscargewinnerin : Chloé Zhao in der Jury beim Filmfest in Venedig

Mit ihrem Roadmovie „Nomadland“ hat sie in diesem Jahr drei Oscars gewonnen: Die Regisseurin Chloé Zhao ist auch in Venedig dabei.

Venedig | Die Regisseurin und diesjährige Oscarpreisträgerin Chloé Zhao („Nomadland“) wird Mitglied der internationalen Jury der 78. Filmfestspiele in Venedig. Das gaben die Organisatoren in der italienischen Lagunenstadt am Mittwoch bekannt. Die gebürtige Chinesin wird in dem Gremium über die Preise entscheiden, darunter den Goldenen Löwen für den besten Fi...

