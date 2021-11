Guinness-Rekord : Curtis aus den USA ist jüngstes Frühchen der Welt

Der kleine Curtis aus den USA ist laut Guinness-Buch der Rekorde das jüngste bekannte Frühchen der Welt, das überlebt hat.

Birmingham | Er kam demnach mit 21 Wochen und einem Tag 2020 im US-Bundessstaat Alabama in einer Notoperation zur Welt und passte in zwei Handflächen. Das Gewicht des winzigen Frühchens: 420 Gramm - etwa so viel wie ein Fußball. Die Ärzte seien kaum hoffnungsvoll gewesen, dass Curtis überleben könne, hieß es. Doch mittlerweile ist der Sprössling 16 Monate alt. Sei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.