Tiere : Dackel fährt alleine mit S-Bahn nach München

Ein Hund geht auf die Reise - auch ohne menschliche Begleitung. Seine S-Bahn-Fahrt endete allerdings im Tierheim.

Ebersberg | S-Bahn-Fahren statt Gassigehen: Ein Dackel hat sich in München allein zu einer Bahnfahrt aufgemacht. Das Tier habe in Grafing bei München ohne Besitzer am Bahnsteig gestanden und sei in die Bahn Richtung Innenstadt eingestiegen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Passagiere wurden auf den Rauhaardackel aufmerksam und alarmierten die Polize...

