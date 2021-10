Über 100 Gemälde : Darmstadt zeigt Max-Liebermann-Ausstellung

Realismus und Impressionismus mit all seinen Lichtspielen: In Darmstadt ist nun eine große Schau zu Max Liebermann zu sehen. Das Landesmuseum zeigt das Werk des Wegbereiters der Moderne.

Darmstadt | Mit mehr als 100 Gemälden zeigt das Landesmuseum in Darmstadt eine großangelegte Ausstellung zum Werk des Impressionisten Max Liebermann. In fünf Räumen ist die Entwicklung von frühen realistischen Gemälden hin zum Impressionismus mit seinen Reflexionen des Lichts zu sehen. „Wir haben zwei Jahre an der Ausstellung gearbeitet, was vergleichsweise ku...

