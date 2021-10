Düsseldorf zeigt seine Bilder : Der Maler George Braque und seine Revolution des Kubismus

1907 fällt die Welt in Scherben – zumindest auf den Bildern von Georges Braque. Der französische Maler erfindet den Kubismus und treibt damit eine Medienrevolution voran. Düsseldorf zeigt jetzt seine Bilder.

Düsseldorf | Ob Baum oder Brücke auf seinen Landschaftsbildern, Glas oder Gitarre auf seinen Stillleben – was der 1882 in Argenteuil bei Paris geborene Maler ab 1907 als Bildmotiv anfasst, verwandelt sich auf den Gemälden in eine Wirklichkeit, die so noch niemand gesehen hat. Der Realismus hat abgedankt. Braque zerlegt die Welt in ein Prismenglas simultaner Ansich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.