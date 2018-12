Ermittler Stubbe : „Er ist wieder da“

Nach fast fünf Jahren ist der pensionierte Ermittler Stubbe alias Wolfgang Stumph zurück auf dem Bildschirm.

von Simona Block

13. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Kurz vor Weihnachten ist der Anfang 2014 pensionierte ZDF-Ermittler Wilfried Stubbe nochmal präsent auf dem Bildschirm. „Er ist wieder da“, sagte Darsteller Wolfgang Stumph. Der Dresdner Schauspieler, der sich mit „Mordfall Maria“ nach 50 Folgen als Kommissar verabschiedet hatte, schlüpfte angesichts vieler Nachfragen nach der Figur erneut in seine Paraderolle - wenn auch anders als gewohnt. „Stubbe – Tod auf der Insel“ wird am 22. Dezember 20.15 Uhr erstmals ausgestrahlt. „Ich erzähle die Lebensgeschichte eines Ruheständlers.“

Kommissar Stubbe kehrt zurück

Offiziell ermitteln wird Stubbe aber nicht. Vielmehr ist er auf der Heimatinsel seiner Marlene, ein Urlaub soll helfen, die Beziehung zu retten. Es geht um das Miteinander, wenn ein Partner nicht mehr arbeitet und der andere jung und noch aktiv im Beruf ist. Für Stubbe, dem auch die alte Heimat nach 25 Jahren Abwesenheit fremd ist, ein schwieriges Thema. Da kommt ihm eine Leiche am Strand als Ablenkung gerade recht. Da die Inselpolizei mit einem Mord sichtlich überfordert ist, unterstützt er sie – kritisch beobachtet von einem Kriminalhauptkommissar vom Festland.

„Der Fall wird am Ende geklärt“, verrät Stumph. Ob das auch für Stubbes Privatleben gilt, sagt er ebenso wenig wie etwas zur Zukunft seiner TV-Figur. „Ich lasse mir ein Türchen offen und der Zuschauer auch.“ Donnerstagabend treffen sich Mitstreiter, Kollegen, Freunde und Fans der Krimi-Reihe zur Preview in der sächsischen Landesvertretung in Berlin. „Eine Art Klassentreffen all derer, die sie in 20 Jahren mit entwickelt, belebt und Anteil an ihrem Erfolg haben.“ Ob das Special eine Eintagsfliege bleibt, weiß auch Stumph noch nicht. Er ist erstmal gespannt, wie es gefällt. „Es ist mein Weihnachtsgeschenk, nicht eingepackt, aber man kann es einschalten.“