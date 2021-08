Epoche : Deutsches Romantik-Museum öffnet im September

Literatur im Museum? Ja, aber auch Kunstwerke, Gemälde und Gebrauchsgegenstände der Romantik sollen gezeigt werden auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern.

Frankfurt am Main | Nach zehn Jahren Vorbereitungszeit öffnet das Deutsche Romantik-Museum in Frankfurt am 14. September 2021 seine Türen. „Es ist weltweit das erste Museum, das sich der Epoche der deutschsprachigen Romantik als Ganzes widmet“, erklärte Anne Bohnenkamp-Renken, Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts, bei einem Presserundgang am Donnerstag. Direkt n...

