Nur noch zwei Auftritte : Warum Dieter Bohlen seine Tournee 2020 absagt

Dieter Bohlen streicht acht Zusatzkonzerte aus seinem Tourneekalender. 2020 soll es nur noch zwei Auftritte geben.

13. November 2019, 15:58 Uhr

Dieter Bohlen hat die für 2020 angekündigten Zusatzkonzerte seiner im Sommer gestarteten Tournee abgesagt. "Ich hatte in diesem Jahr einfach keine Zeit mehr, Dinge zu tun, die mir sehr am Herzen liegen. Ich möchte mehr Zeit für meine Familie haben", erklärte der Sänger und Castingshow-Juror am Mittwoch.

Nur zwei Bohlen-Auftritte 2020

2020 werde es lediglich zwei Auftritte geben, nämlich im März in Oberhausen sowie am 5. Juni ein Open Air in Dresden. Abgesagt wurden die für März und April geplanten Auftritte in Zwickau, Erfurt, Neu-Ulm, Magdeburg, Stuttgart, Oldenburg, Hannover und Frankfurt. Die Karten könnten zurückgegeben werden, teilten die Veranstalter mit. Wer eine Karte für Zwickau, Erfurt oder Magdeburg gekauft habe, könne diese auch für das Open Air umtauschen.

Übersicht der abgesagten Zusatzkonzerte von Dieter Bohlen im Jahr 2020:

5.3.2020 Zwickau, Stadthalle 10.3.2020 Erfurt, Messe 11.3.2020 Neu-Ulm, Ratiopharm-Arena 18.3.2020 Magdeburg, Getec-Arena 19.3.2020 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle 25.3.2020 Oldenburg, EWE-Arena 26.3.2020 Hannover, TUI-Arena 17.4.2020 Frankfurt, Festhalle





Bohlen hatte nach dem Tour-Auftakt in Berlin Ende August fünf weitere Konzerte gespielt. In diesem Jahr sind noch Auftritte in Dortmund, Wien und München geplant. Der 65-Jährige, der in Tötensen im niedersächsischen Landkreis Harburg lebt, will seine Tour 2021 fortsetzen.



