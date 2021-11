Echte Rarität : Vom TV in die Kunstsammlung: Museum kauft „Bares für Rares“-Gemälde

Das Gemälde passte nicht so recht in die kleine Wohnung von Verena Herwig. Sie verkaufte es in der TV-Trödelshow "Bares für Rares" und weckte so das Interesse eines Museums.

Berlin | Aus einer Göppinger Dachgeschosswohnung und über die TV-Trödelshow "Bares für Rares" hat es ein Öl-Gemälde bis in den Besitz des Landesmuseums Württemberg geschafft. Das Museum hat das Bild des Stuttgarter Malers Jakob Friedrich Weckherlin (1761-1814) nach eigenen Angaben gekauft, nachdem es noch vor wenigen Wochen in der Fernsehsendung angeboten word...

