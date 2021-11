Theater : „Ende einer Ära“ - Stars trauern um Stephen Sondheim

Stephen Sondheim ist gestorben. In seiner jahrzehntelangen Karriere gewann die Broadway-Legende alle renommierten US-Preise. Stars und Weggefährten trauern.

New York | Stars aus Film, Fernsehen und Theater trauern um die amerikanische Broadway-Legende Stephen Sondheim. „Manchmal kommt jemand daher, der eine ganze Kunstform verändert“, schrieb der Schauspieler Hugh Jackman am Wochenende auf Twitter - und Sondheim sei einer dieser Menschen gewesen. „Ich bin dankbar für all das, was er mir und so vielen anderen gege...

