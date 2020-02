Bekanntgabe in Hamburg : Das ist der deutsche Teilnehmer für den Eurovision Song Contest

Der NDR will endlich wieder punkten – und hat ohne Beteiligung der Fernsehzuschauer den deutschen Beitrag ausgewählt.

Avatar_prignitzer von Jakob Koch

27. Februar 2020, 15:21 Uhr

Hamburg | Der 22-jährige Benjamin Dolic soll am 16. Mai beim Finale des Eurovision Song Contest im niederländischen Rotterdam für Deutschland antreten. Das wurde bei der Aufzeichnung der Sendung "Unser Song für Rotterdam" in Hamburg bekannt. Dolic belegte vor zwei Jahren bei der Talentshow "The Voice of Germany" den zweiten Platz. Beim ESC soll er mit dem Song "Violent Thing" Punkte für Deutschland holen.

Der Norddeutsche Rundfunk zeigt die 45-minütige Sendung heute um 21.30 Uhr auf dem Sender ARD One. Moderatorin ist Barbara Schöneberger.

Hier eine Kostprobe seiner Sangeskünste aus dem Halbfinale von "The Voice of Germany":





Mehr in Kürze