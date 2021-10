Abschied : Evelyn Richter im Alter von 91 Jahren gestorben

Die Fotografin galt als Chronistin der Lebens- und Arbeitswelten in der DDR und zählte zu Deutschlands bedeutendsten Fotografinnen. Sie wurde 91 Jahre alt.

Leipzig | Die Fotografin Evelyn Richter ist tot. Wie das Museum der bildenden Künste (MdbK) in Leipzig am Dienstag mitteilte, starb sie am 10. Oktober im Alter von 91 Jahren. Richter galt als Chronistin der Lebens- und Arbeitswelten in der DDR und zählte zu Deutschlands bedeutendsten Fotografinnen. Sie porträtierte Menschen in Alltagssituationen, fotografier...

