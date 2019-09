Filmfestival in Venedig : Psychothriller "Joker" gewinnt Goldenen Löwen

Nicht der Oscar, aber eine wichtige Auszeichnung der Filmbranche wurde in Venedig vergeben. Der Gewinner steht nun fest.

Avatar_prignitzer von dpa

07. September 2019, 20:46 Uhr

Venedig | Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an den Psychothriller "Joker" des US-Amerikaners Todd Phillips. Der Film mit Joaquin Phoenix in der Rolle des Batman-Gegenspielers Joker erhielt den Hauptpreis zum Abschluss des Filmfestivals am Samstagabend. Der Große Preis der Jury ging an Roman Polanskis Film "An Officer and a Spy" über den jüdischen französischen Offizier Alfred Dreyfus.