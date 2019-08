"The Masked Singer" : Vor dem Finale: Diese Stars sollen unter den letzten Masken stecken

Ist Max Mutzke der Astronaut oder überrascht Pro Sieben doch noch mit einem ganz großen Namen?

01. August 2019, 16:14 Uhr

Köln | Es ist der Tag der Wahrheit bei "The Masked Singer": Beim Finale der ProSieben-Rate-Show am Donnerstagabend müssen die verbliebenen Kandidaten ihre Masken fallen lassen. Fünf Prominente sind es noch, die den Zuschauern und dem Rate-Team aus Max Giesinger, Ruth Moschner und Collien Ulmen-Fernandes Rätsel aufgeben. Verkleidet als Engel, Kudu, Grashüpfer, Astronaut und Monster treten sie ein letztes Mal im Sänger-Wettstreit gegeneinander an und kämpfen um den Sieg der quotenstarken Show.

Auf Facebook, Twitter und im Online-Ratespiel häufen sich die Spekulationen, wer unter den aufwändigen Kostümen stecken könnte. Bisher sind unter anderem Ex-No-Angels-Star Lucy Diakovska, das schwedische Model Marcus Schenkenberg sowie Schlagersängerin Stefanie Hertel entlarvt worden.

Fünf Promis haben es bis ins Finale geschafft. Wer am Ende gewinnt, scheint weniger wichtig als die Frage, wer denn nun unter den Masken steckt – und wer mit seinem Tipp richtig liegt. Hier die wichtigsten Theorien:



Das Monster

Im offiziellen Pro-Sieben-Ratespiel sind sich die User einig: Evelyn Burdecki steckt in dem süßen Monsterkostüm. Doch in den Medien und auch bei der Jury hält sich hartnäckig der Verdacht, dass Boxerin Susi Kentikian als pinkes Plüschmonster eine Gesangskarriere startet. Die Weltmeisterin hat bereits in einem Interview zugegeben, dass sie Musik macht. Außerdem war am Anfange der Show angekündigt worden, dass ein Weltmeister unter den Stars ist.

Weitere Tipps: Enie van de Meiklokjes, Lena Meyer-Landrut oder Jella Haase

Der Grashüpfer

Gil Ofarim lautet der Tipp aus dem offiziellen Ratespiel – und es scheint viel dafür zu sprechen. Zu allererst seine Stimme. Aber auch die Tatsache, dass sowohl der Grashüpfer als auch der Sänger Ofarim Linkshänder sind.

Weitere Tipps: Mirco Nontschew, Tom Beck, Jan Josef Liefers oder Jérôme Boateng

Der Kudu

Online ist man sich sicher: Daniel Aminati ist der Kudu. Es wurden Hinweise auf sein Fitnessprogramm, seine Tätigkeit als Moderator und seine Vergangenheit als Fußballspieler gefunden.

Weitere Tipps: Stefan Raab, Jay Kahn, Donald Trump

Der Engel

Auch bei dieser Figur gibt es einen Namen, auf den sich die meisten Fans einigen können: Bülent Ceylan soll der Engel sein. Der Comedian hat während seiner Auftritte schon häufiger Metalsongs zum Besten gegeben. Außerdem wollen viele trotz Stimmverzerrer einen badischen Akzent beim Engel erkannt haben.

Weitere Tipps: Luke Mockridge, Der Graf oder Marius Müller-Westernhagen

Der Astronaut

Die Stimme des Astronauten konnte das Publikum besonders begeistern. Auch bei ihm gibt es einen festen Favoriten: Max Mutzke. Sowohl bei der Jury im Studio als auch bei den Ratenden im Internet liegt der Sänger seit Beginn der Show ganz weit vorn. Letztes Indiz: Mutzke hat kurzfristig ein Konzert für Donnerstagabend aus terminlichen Gründen abgesagt ...

Weitere Tipps: Smudo, Nelson Müller, Adel Tawil oder Andreas Bourani

"The Masked Singer" hat trotz seiner sommerlichen Ausstrahlungszeit das geschafft, was lange keine Sendung im deutschen Fernsehen zustande brachte: Mit jeder Folge wuchs das Publikum. Auch im Halbfinale steigerte die Liveshow nochmals die Zuschauerzahl und ließ alle anderen Primetime-Sendungen hinter sich. 3,16 Millionen verfolgten die Ausstrahlung, die Quote lag damit bei 14 Prozent. Bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil sogar bei satten 29 Prozent.

"Don't talk to me"

Um die geheime Identität der Kandidaten bis zum Schluss zu wahren, hat ProSieben eine Menge Aufwand betrieben: Auch hinter der Bühne müssen die Kandidaten maskiert bleiben und einheitliche Pullis mit dem Aufdruck "Don't talk to me" (Sprich mich nicht an) tragen. "Ich bin so gespannt, wer die anderen sind", sagte Schlagersängerin Stefanie Hertel, die in der vergangenen Woche als Panther enttarnt wurde, nach ihrem Ausscheiden. "Jeder ist auch hinter der Bühne so in seiner Rolle drin."