London : Galerie zeigt erst kürzlich entdecktes Werk von Dürer

Das Werk von Albrecht Dürer ist eigentlich recht gut bekannt. In London wird nun aber eine bislang unbekannte Zeichnung des Renaissance-Malers ausgestellt.

London | In einer Londoner Galerie wird in den kommenden Wochen ein bislang unbekanntes Werk von Albrecht Dürer zu sehen sein. Die Zeichnung „Die Jungfrau und das Kind“ soll nach Angaben der Agnews-Galerie bislang noch nicht ausgestellt und erst vor Kurzem entdeckt worden sein, was im Fall von Dürer eine Seltenheit ist. Die Londoner Galerie stellt das wo...

