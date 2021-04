Roman von Gerhard Delling : Dellings Debütroman: Die gute alte Zeit

Der ehemalige ARD-Sportschau-Moderator Gerhard Delling erzählt in seinem Debütroman von einer emanzipierten Unternehmerin in der Nachkriegszeit

Rendsburg | Hier ist er dicht dran an den Orten seiner Kindheit und Jugend. „Da runter, noch ein kleines Stück in diese Richtung, da war der Schrottplatz“, sagt Gerhard Delling und zeigt mit dem Finger den Nord-Ostsee-Kanal entlang. Von diesem Schrottplatz erzählt „Ella & Co. KG“, das Romandebüt des 61-Jährigen. Es ist ein sonniger Frühlingstag Ende März, der ...

