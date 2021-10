Natur : Giftiges Glückssymbol: Fliegenpilz ist Pilz des Jahres 2022

In Deutschland soll es mehr als 14.000 Pilzarten geben. Doch nur ein Pilz wird als „Pilz des Jahres 2022“ sein. Verzehren sollte man ihn aber nicht.

Blaubeuren | Mit dem leuchtend roten Hut und den weißen Tupfen zählt er zu den bekanntesten Pilzen in der Bevölkerung: Nun ist der Fliegenpilz zum „Pilz des Jahres 2022“ bestimmt worden. Das teilte die Deutsche Gesellschaft für Mykologie am Samstag bei ihrer Tagung in Blaubeuren mit. In Deutschland gibt es mehr als 14.000 Pilzarten. Der Fliegenpilz (Amanita ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.