Zum 60. Jubiläum : Briefmarken mit den Rolling Stones: So ergattern Sie die Sammlerstücke

Pünktlich zum 60. Jubiläum der legendären Rockband ehrt die britische Royal Mail die Rolling Stones mit einem Satz Sondermarken. Die vier Musiker sind auf insgesamt zwölf Motiven zu sehen. Wo Sie die Sammlerstücke kaufen können.

London | Wer Post aus Großbritannien bekommt, kann in den kommenden Wochen womöglich die Rolling Stones von seinen Briefen oder Paketen grüßen sehen. Die Royal Mail gibt vom 20. Januar an ein Sondermarken-Set mit Fotos der Rockband heraus, wie das britische Unternehmen am Dienstag mitteilte. Auf den Marken sind sowohl Gruppenporträts der Musiker als auch Aufna...

