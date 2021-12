Deutsche Bühne : Hamburg „perfekter Ort“ für „Harry Potter“-Theaterstück

Joanne K. Rowling hat mit ihren „Harry Potter“-Büchern Leser mehrerer Generationen begeistert. Nun kommt ihr letztes, als Theaterstück geschriebenes Potter-Buch endlich auf die deutsche Bühne.

Hamburg | In wenigen Tagen feiert die deutschsprachige Erstaufführung des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg offiziell Premiere. Zuvor war das mehrfach ausgezeichnete Stück nur in englischer Sprache auf die Bühne gekommen. „Harry Potter“-Schöpferin Joanne K. Rowling verrät im Kurzinterview mit der Deutschen Presse-Agentur, waru...

