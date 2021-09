Krimi-Star : Hawkins sorgt in „Wer das Feuer entfacht“ für Spannung

Die britische Autorin Paula Hawkins hatte mit „Girl on the Train“ großen Erfolg. Das Buch wurde millionenfach verkauft und mit Emily Blunt verfilmt. Kann Hawkins diesen Triumph wiederholen?

Berlin | „Girl on the Train“ war einer der erfolgreichsten Krimis des Jahres 2015. Millionen verkaufter Bücher und eine erfolgreiche Verfilmung mit Emily Blunt machten die Britin Paula Hawkins zu einer der weltweit bekanntesten Krimiautorinnen. Ein solches Debüt kann auch eine Last sein, denn fortan werden alle Bücher an diesem Erfolg gemessen. Hawkins w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.